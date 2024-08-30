Спека не збирається покидати Київ? Прогноз погоди на останні дні літа

Кінець літа ще "потішить" високою температурою

Спекотна та суха погода продовжує триматись у столиці. Найближчими днями не прогнозується дощів чи похолодання.

Температура у місті коливатиметься від +30 до +31 градусу вдень. Про це повідомили фахівці зі сайту Sinoptik.

Хоча ранок п'ятниці,30 серпня, буде безхмарним, але вдень на небо набіжать хмари, які триматимуться до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. Вдень температура підвищиться до +31 градусу, а вночі показники зафіксувались біля +20 градусів. Сила вітру протягом доби не перевищить легкі 2 м/с.

Субота, 31 серпня, принесе у місто грозові хмари, які пануватимуть з самого ранку і до пізнього вечора. Повітря вдень прогріється до +30 градусів, а вночі охолоне до +18 градусів. Потужність вітрів коливатиметься від штилю 0 м/с до легких 2 м/с.

Перший день осені буде хмарним, але сухим. Вдень показники термометрів зафіксуються біля +31 градусу, а вночі опустяться до +22 градусів. Найбільша сила вітру очікується у денний час — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні на початку вересня.