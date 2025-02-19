Найгірший час для поступок Кремлю: Путін має свій інтерес у переговорах з Трампом — The Economist

Росія має серйозні проблеми, але зараз має шанси перемогти

Тривалі переговори зі США без мети та кінцевого результату цілком влаштовують Володимира Путіна. Якщо новий глава Білого дому Дональд Трамп бачить їх як спосіб завершити війну, то для Кремля це лише етап на шляху до більш масштабного конфлікту.

Про це повідомляє The Economist із посиланням на свої джерела. Зазначається, що в Росії вважають, що у них більше міцності, ніж у Заходу та України.

"Путін ніколи не був ближчим до перемоги у війні в Україні. Однак через три роки після його вторгнення неясно, що означає "перемога". Його цілі невловимі. Його "спеціальна військова операція" була спланована в таємниці. Його уряд тримався у невіданні, як і російський народ", — йдеться у матеріалі.

У матеріалі йдеться, що Трамп поки не має плану щодо України, але підготовка до його зустрічі з Путіним уже розпочалася.

Видання наголошує, що Путін зараз виглядає як гравець у покер, який демонструє впевненість, але не має сильних карт. Його армія показала "гнітюче погані" результати, темпи просування дуже повільні, а втрати величезні. На сьогодні більше як половина з 7300 танків на базах зберігання зникли, а з тих, що залишилися, швидко відновити можуть лише близько 500. При цьому деякі моделі, на зразок Т-80, можуть закінчитися до квітня.

Економіка змогла витримати перший шок через професіоналізм центробанку, але тепер у неї зростає інфляція, спостерігається катастрофічна нестача робочої сили, а експорт скорочується.

Автори матеріалу наголошують, що зараз для США "найгірший час", щоб йти на поступки Кремлю.

"Ми нарешті виводимо Путіна в положення, в якому ми хотіли, щоб він перебував протягом трьох років. Було б дуже соромно, якби ми дозволили йому вирвати перемогу із зубів поразки", — зазначив неназваний американський чиновник.

При цьому в НАТО вважають, що цілі Путіна залишилися незмінними — паралізувати Європу, відновити сферу впливу Росії, зламати Україну та зруйнувати світовий порядок, створений після 1945 року. Однак його найвищим пріоритетом залишається утримання влади.

І в цьому плані завершення війни означає повернення додому сотень тисяч солдатів, які почнуть боротьбу між різними кланами. Деякі олігархічні групи отримують прибуток із квот на експорт нафти та інших товарів на сірих ринках і не так просто розлучатимуться зі своїми активами.

Водночас бажання Трампа "зупинити вбивства" може призвести до того, що Росія зможе повернути себе у світову економіку, Україна перетвориться на розділену та напівзруйновану державу, а Європа залишиться надто пригніченою, щоб захистити себе.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Кіт Келлог взяв участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де заявив, що "ніхто не нав’язуватиме" Володимиру Зеленському мирну угоду з Москвою проти волі Києва.