Кінець серпня задушить Київ спекою: наскільки прогріється місто

Хмарність не принесе з собою прохолоду

З початку робочого тижня у столиці України зафіксувалась спека та похмурість. Така синоптична ситуація протримається і найближчими днями.

Упродовж 29-31 серпня не варто очікувати на дощі. Про це повідомили у Sinoptik.

У четвер, 29 серпня, мінлива хмарність буде триматись у Києві з ранку і до самого вечора. Опадів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +32 градусів, а вночі воно охолонуло до +22 градусів. Найбільша сила вітрів очікується у денний час — легкі 2 м/с.

Наступного дня, 30 серпня, ясне небо передбачається лише вранці, а от у другій половині доби прогнозується похмурість. Дощів не буде. Денна температура підвищиться до +31 градусу, а нічна впаде до +19 градусів. Потужність вітрів коливатиметься від штилю 0 м/с до легких 2 м/с.

У суботу, 31 серпня, також небо вкриється грозовими хмарами, але опадів вони не принесуть. Температура у денний час зафіксується біля +30 градусів, а в нічний час — +21 градуса. Максимальні пориви вітру будуть на початку другої половини доби — легкі 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода в Україні в останні дні літа.