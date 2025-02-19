Церковне свято 19 лютого: що категорично не можна робити сьогодні

Чому сьогодні не можна хвалитися своїми успіхами та носити брудні речі

У сніжну погоду 19 лютого православна та греко-католицька церква, за новоюліанським календарем, згадує апостолів від 70-ти Архипа та Филимона. До зміни церковного стилю святих шанували 4 березня.

Апостоли проживали в Колосі, сучасна Туреччина, і були вірними послідовниками Ісуса Христа. Филимон особливо вирізнявся своєю відданістю вірі: він зробив свій дім місцем зборів християн. Апостол Павло навіть називав його житло "домашньою церквою".

Архип і Филимон все своє життя несли Слово Боже. Але у протистоянні з язичниками прийняли мученицьку смерть за свою християнську віру.

Традиції та прикмети 19 лютого

У цей день на Русі намагалися задобрити весну, що наближається. Люди подавали милостиню, годували безпритульних, пекли короваї та пригощали ними нужденних. Для пробудження природи та багатого врожаю важливо було очистити душу, тому 19 лютого наші пращури намагалися проявляти більше милосердя та співчуття.

Прилетіли граки – снігу вже не буде.

Птахи повернулися до старих гнізд — незабаром почнеться тепла весна.

Птахи кричать – до дощу.

Що не можна робити 19 лютого

Відмовляти людям у допомозі – відвернеться удача.

Лихословити, лаятись — усе погане повернеться у більшому розмірі.

Хвалитися своїми досягненнями та успіхами — можна все зіпсувати.

Проводити день у брудному одязі — весна так пройде.

Свята та події 19 лютого

День Державного герба в Україні

Всесвітній день захисту морських ссавців (World Marine Mammal Protection Day)

Міжнародний день перетягування каната (International Tug of War Day)

День запобігання плагіату (Prevent Plagiarism Day)

День народження синоптичної карти

День орнітолога

У кого іменини 19 лютого

Сьогодні іменини святкують Архип, Филимон, Євген, Макарій, Максим та Богдан.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.