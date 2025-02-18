США та РФ погодили чотири принципи роботи над миром в Україні. Рубіо розкрив деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Завершення війни в Україні вимагатиме "складної та напруженої дипломатії"
Попри відкидання Росією участі Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні, це відбудеться. Адже ЄС вводив санкції проти РФ, тому має опинитись за столом переговорів на певному етапі.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у Саудівській Аравії після зустрічі делегацій Штатів та РФ. За його словами, завершення війни в Україні — це складний процес.
Головні заяви Рубіо під час пресконференції:
- Кінець війни в Україні вимагатиме "складної та напруженої дипломатії" тривалий час.
- ЕС у якийсь момент має опинитися за столом переговорів, оскільки вводив санкції проти Росії.
- Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони.
- Ми не маємо наміру заздалегідь домовлятися про припинення цього конфлікту.
- Заходу доведеться скасувати санкції проти РФ в разі врегулювання війни в Україні.
За словами Рубіо, США та Росія погодили 4 принципи за підсумками переговорів щодо України. Зокрема:
1. У Москві та Вашингтоні мають відновити нормальне функціонування дипломатичних місій.
"Щоб ми могли продовжувати цей процес, нам необхідно, щоб дипломатичні представництва працювали та функціонували у нормальному режимі", — пояснив Рубіо.
2. Кожна зі сторін має призначити високопоставлених осіб у переговорні групи для роботи над завершенням війни в Україні.
"Ми призначимо команду високого рівня, яка займеться переговорами та пошуком рішення, яке буде стійким та прийнятним для всіх залучених сторін", — наголосив держсекретар США.
3. Обговорення геополітичного та економічного співробітництва почнеться після закінчення конфлікту в Україні.
"Ми повинні почати вивчати перспективи співпраці у геополітичній та економічній сферах, які можуть відкритися внаслідок завершення війни", — наголосив Рубіо.
4. Обидві сторони продовжать активну участь у переговорах.
"П'ятеро учасників сьогоднішніх зустрічей продовжать брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити його продуктивний розвиток", — каже американський держсекретар.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗМІ розкрили час зустрічі очільника РФ Володимира Путіна та Дональда Трампа, президента США. В Росії вже відповіли.