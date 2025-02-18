США та РФ погодили чотири принципи роботи над миром в Україні. Рубіо розкрив деталі

Завершення війни в Україні вимагатиме "складної та напруженої дипломатії"

Попри відкидання Росією участі Європи у переговорах щодо завершення війни в Україні, це відбудеться. Адже ЄС вводив санкції проти РФ, тому має опинитись за столом переговорів на певному етапі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо у Саудівській Аравії після зустрічі делегацій Штатів та РФ. За його словами, завершення війни в Україні — це складний процес.

Головні заяви Рубіо під час пресконференції:

Кінець війни в Україні вимагатиме "складної та напруженої дипломатії" тривалий час.

ЕС у якийсь момент має опинитися за столом переговорів, оскільки вводив санкції проти Росії.

Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити всі сторони.

Ми не маємо наміру заздалегідь домовлятися про припинення цього конфлікту.

Заходу доведеться скасувати санкції проти РФ в разі врегулювання війни в Україні.

За словами Рубіо, США та Росія погодили 4 принципи за підсумками переговорів щодо України. Зокрема:

1. У Москві та Вашингтоні мають відновити нормальне функціонування дипломатичних місій.

"Щоб ми могли продовжувати цей процес, нам необхідно, щоб дипломатичні представництва працювали та функціонували у нормальному режимі", — пояснив Рубіо.

2. Кожна зі сторін має призначити високопоставлених осіб у переговорні групи для роботи над завершенням війни в Україні.

"Ми призначимо команду високого рівня, яка займеться переговорами та пошуком рішення, яке буде стійким та прийнятним для всіх залучених сторін", — наголосив держсекретар США.

3. Обговорення геополітичного та економічного співробітництва почнеться після закінчення конфлікту в Україні.

"Ми повинні почати вивчати перспективи співпраці у геополітичній та економічній сферах, які можуть відкритися внаслідок завершення війни", — наголосив Рубіо.

4. Обидві сторони продовжать активну участь у переговорах.

"П'ятеро учасників сьогоднішніх зустрічей продовжать брати участь у цьому процесі, щоб забезпечити його продуктивний розвиток", — каже американський держсекретар.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ЗМІ розкрили час зустрічі очільника РФ Володимира Путіна та Дональда Трампа, президента США. В Росії вже відповіли.