Жара не собирается покидать Киев? Прогноз погоды на последние дни лета

Конец лета еще "потешит" высокой температурой

Жаркая и сухая погода продолжает держаться в столице. В ближайшие дни не прогнозируется дождей или похолодания.

Температура в городе будет колебаться от +30 до +31 градуса днем. Об этом сообщили специалисты сайта Sinoptik.

Хотя утро пятницы, 30 августа, будет безоблачным, но днем на небо набегут тучи, которые будут держаться до позднего вечера. Осадков не прогнозируется. Днем температура повысится до +31 градуса, а ночью показатели зафиксировались около +20 градусов. Сила ветра в течение суток не превысит легких 2 м/с.

Суббота, 31 августа, принесет в город грозовые тучи, которые будут царить с самого утра и до позднего вечера. Воздух днем прогреется до +30 градусов, а ночью остынет до +18 градусов. Мощность ветров будет колебаться от штиля 0 м/с до легких 2 м/с.

Первый день осени будет облачным, но сухим. Днем показатели термометров зафиксируются около +31 градуса, а ночью опустятся до +22 градусов. Наибольшая сила ветра ожидается в дневное время – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в начале сентября.