Спека триває, проте деякі області освіжать дощі: прогноз погоди до кінця тижня

За прогнозами, у вересні середня місячна температура повітря буде вище за норму

Залишилося всього два дні літа й воно прощається с Україною спекотною погодою. При цьому деякі області поллють дощі.

За прогнозами Українського гідрометцентру, вдень 30 серпня помірні дощі пройдуть на півдні України, на решті території — сухо. Стовпчики термометрів покажуть +28 +33 градуси.

Останнього дня літа, 31 серпня, дощі з грозами пройдуть на півдні, у Кіровоградській та Запорізькій областях. Вночі температура повітря складатиме 17-22 градуси із позначкою "плюс", вдень повітря прогріється до +29 +33 градусів.

Осінь розпочнеться в Україні непомітно у погодному відношенні, адже не лише збережеться спека, але й припиняться дощі. 1 вересня по всій країні буде без опадів, вночі прогнозується 15-22 градуси вище нуля, вдень очікується +29 +33 градуси.

Загалом, за прогнозами Укргідрометцентру, очікується що у вересні середня місячна температура повітря буде у межах 15-20 градусів вище нуля, (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градуси вище за норму. Кількість опадів передбачається на рівні 37-76 мм, в Карпатах місцями — 97-111 мм, що в межах норми.

Нагадаємо, відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" дав прогноз погоди до 10 вересня. Температурний фон зберігатиметься високим.