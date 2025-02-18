Росія і США погодилися, що коли їхні інтереси не збігаються, їм потрібно не провокувати конфлікт, а вирішувати проблеми

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив низку заяв за підсумками переговорів делегацій США та РФ Ер-Ріяде. Він говорив про підсумки зустрічі, домовленості, план Трампа, війська НАТО, обстріли України та багато іншого.

Під час спілкування з журналістами він розповів, що представникам РФ та США доручено обговорити, що необхідно зробити для підготовки зустрічі російського президента Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа. "Телеграф" зібрав головні заяви глави МЗС РФ.

Лавров також підкреслив, що Росія та США також домовилися, що найближчим часом буде сформовано процес щодо "українського врегулювання" і вже призначено переговорників.

Головні заяви Лаврова

Росія і США на переговорах займалися налагодженням відносин і "досить небезуспішно" ;

; Є підстави вважати, що американська сторона стала краще чути позицію Росії ;

; Росія і США погодилися, що коли їхні інтереси не збігаються, їм потрібно не провокувати конфлікт, а вирішувати проблеми ;

; Консультації Росії та США щодо України матимуть регулярний характер після того, як обидві сторони призначать переговорні команди;

після того, як обидві сторони призначать переговорні команди; Представникам РФ та США доручено обговорити, що необхідно зробити для підготовки зустрічі Путіна та Трампа ;

; Росія та США погодилися, що треба робити все, щоб об’єднувати зусилля у геополітичних сферах та економічних справах;

У ході переговорів було досягнуто домовленості зі США створювати умови в міру "врегулювання українського конфлікту", щоб співпраця між Росією та Штатами відновилася у повному обсязі;

створювати умови в міру "врегулювання українського конфлікту", щоб співпраця між Росією та Штатами відновилася у повному обсязі; Плану врегулювання нібито із трьох пунктів я не бачив;

Поява військ з тих же країн НАТО, але під чужим прапором , прапором Євросоюзу чи національним — неприйнятна;

, прапором Євросоюзу чи національним — неприйнятна; США на переговорах запропонували ввести мораторій на напади на енергетичні об’єкти , Росія пояснила, що не атакує цивільні об’єкти

, Росія пояснила, що не атакує цивільні об’єкти Росія ніколи не наражала на небезпеку енергосистему України;

Всю команду Зеленського треба врізати, а самому йому — дати по руках.

Зазначимо, що у своїх заявах Лавров зазначив, що нібито Росія не б’є енергетичними об’єктами України. Однак таких випадків лише за останній рік була велика кількість. Наприклад, влітку минулого року російськими ударами було зруйновано або пошкоджено три трансформаторні підстанції ДТЕК. Крім того, у квітні 2024 року росіяни знищили Трипільську ТЕС у Київській області, яка забезпечувала понад 50% обсягу електроенергії центру України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Сергій Лавров зробив різку заяву щодо переговорів та поступок територій.