Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін оцінив нові заяви президента США

Трамп заявив, що рейтинг Зеленського — 4%, що, безсумнівно, повне марення. Бачу вже коментарі: мовляв, я не фанат Зе, але тепер голосуватиму за нього, тільки щоб подивитися на обличчя Трампа. Після таких необґрунтованих заяв президента США рейтинги Зеленського злетять угору.

Очевидно, що нова адміністрація США, рятуючи Росію, бачить в Україні перешкоду, особливо у Зеленському та його уряді. Нагадаю, що велика війна зараз йде всупереч, оскільки західники (і, звичайно ж, США) у 2022 році віддали Україну на поживу РФ.

Але Зеленський не втік, як Гані з Афганістану чи Асад із Сирії, а залишився у напівоточеному Києві. А український солдат дав таких піз**в росіянам, що про**алася вся регулярна армія ЗС РФ, і довелося терміново мобати пару соток тисяч, набрати натовпу зеків і купити за гори алмазів напівдиких люмпенів із самого соціального дна РФ.

Це війна — війна всупереч, а не за планом.

І саме це дратує американське керівництво зараз. Ті, хто живе угодами — планувальники, — вони люблять плани, договори, схеми, контракти. Угода між Заходом та РФ у лютому 2022 року пішла не те що не за планом — вона створила окрему гілку альтернативної історії.

Нині Україні та її керівництву потрібно максимум сил.

По-перше, не йти на поводі ні США, ні у кого б там не було. Як говорив Моше Даян: "Американці пропонують нам гроші, зброю та поради. Ми беремо гроші та зброю, а від порад відмовляємося".

Це той самий Моше Даян, який був у топах армії Ізраїлю ще коли США наклали на цей Ізраїль збройове ембарго в 40-ті і 50-ті роки. Даян добре знав цю братію.

Україна може сказати велике спасибі американцям за надану допомогу і ввічливо відзначити, що поради їй не потрібні. Вона сама вирішить, як воювати, кого і коли обирати та що робити з Росією.

По-друге, українському суспільству необхідно згуртуватися — довкола своєї влади, своєї держави та своєї армії.

Одна річ, коли вас хочуть роз’єднати росіяни — воно зрозуміло, вони вороги. Але зовсім інша річ, коли вас хочуть роз’єднати "партнери" (а ці заяви Трампа ніяк не трактувати інакше).

Згуртуватися не тому, що влада ох**нна, а держава піз**та, а тому що інших у вас немає.

Пам’ятаю, на одних із курсів нас навчали психології та іпсошці, і там нам пояснили одну з найважливіших максим, яку я вивчив на все життя:

"Якщо під час війни хтось критикує (і закликає змінити!) ваш уряд, це або ворог, або посібник ворога (або ідіот, що часом гірше, ніж посібник)."

Як уже зазначив один мій український друг, абсолютний не фанат нинішньої влади:

"Зеленський, звичайно, негідник, але він МІЙ негідник. Жодний американський президент не розкриватиме в його бік рота".

І так, там Трамп ще зазначив, що РФ воює лише на 20% своєї сили. Мені здається, від такої оцінки навіть Путін з Герасимовим і всіма цими Мишками Наришкіними всією своєю стайнею ох**ли. Це такого рівня ахінея, що навіть коментувати таке ніяково.

Джерело: пост Левіна у Facebook