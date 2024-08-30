Неприємне сусідство: гуртожиток КПІ кишить великими пацюками (фото)

Пацюки є переносниками різних захворювань

Гуртожиток Київського політехнічного інституту кишить великими пацюками. Гризуни вільно розгулюють коридорами, бігають по кухнях і зустрічаються в душових.

Кадри з гуртожитку були опубліковані у соцмережі та шокували користувачів інтернету. Дивує, що один із найдорожчих інститутів країни допускає подібні ситуації.

В одному із гуртожитків столичного КПІ оселилися великі щури. Гризуни завдають незручностей студентам, які змушені щодня стикатися з ними в побуті.

"Ну а якщо серйозно, то від одного з найдорожчих вишів у країні хочеться очікувати кращих умов", — підписали публікацію в соцмережі.

Чи зверталися студенти до керівництва інституту з приводу цієї проблеми — невідомо, але сусідство людей і щурів не просто неприємне, а й дуже небезпечне.Саме щури є переносниками понад 20 небезпечних інфекційних захворювань, багато з яких можуть призвести до смерті.

Ці гризуни переносять сказ, бубону чуму, лептоспіроз, туляремію та висипний тиф. Окрім цього контакт із щурами може спровокувати і розвиток низки інших захворювань.

КПІ — це один із найбільших і найдорожчих українських університетів, заснований 1898 року.

До його складу входять 18 факультетів, 7 навчально-наукових інститутів (у тому числі один військовий), спільний факультет машинобудування, філія у місті Славутичі, 15 науково-дослідних інститутів та наукових центрів, конструкторське бюро та інші структури.

Нагадаємо, один із гуртожитків НАУ атакували полчища тарганів, які окупували кімнати для приготування їжі та цілими колоніями оселилися під раковинами.

Наголошують, що на всі скарги студентів не реагують. Проблему обіцяють вирішити, але безрезультатно. Така ситуація повторюється не один рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на одній зі станцій київського метрополітену городяни помітили щурів, які бігали рейками і билися за їжу. Гризунів не лякали звуки поїзда, що наближався, і вони почували себе в підземці як удома.