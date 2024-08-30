Неприятное соседство: общежитие КПИ кишит крупными крысами (фото)

Крысы являются переносчиками различных заболеваний

Общежитие Киевского политехнического института кишит крупными крысами. Грызуны свободно разгуливают по коридорам, бегают по кухням и встречаются в душевых.

Кадры из общежития были опубликованы в соцсети и шокировали пользователей интернета. Удивляет, что один из самых дорогих институтов страны допускает подобные ситуации.

В одном из общежитий столичного КПИ поселились крупные крысы. Грызуны доставляют неудобства студентам, которые вынуждены ежедневно сталкиваться с ними в быту.

"Ну а если серьезно, то от одного из самых дорогих вузов в стране хочется ожидать лучших условий", — подписали публикацию в соцсети.

Обращались ли студенты к руководству института по поводу этой проблемы — неизвестно, но соседство людей и крыс не просто неприятное, но и очень опасно. Именно крысы являются переносчиками более 20 опасных инфекционных заболеваний, многие из которых могут привести к смерти.

Эти грызуны переносят бешенство, бубонную чуму, лептоспироз, туляремию и сыпной тиф. Кроме этого контакт с крысами может спровоцировать и развитие ряда других заболеваний.

КПИ — это одним из самых крупных и дорогих украинских университетов, основанный в 1898 году. В его состав входят 18 факультетов, 7 учебно-научных институтов (в том числе один военный), совместный факультет машиностроения, филиал в городе Славутиче, 15 научно-исследовательских институтов и научных центров, конструкторское бюро и другие структуры.

Напомним, одно из общежитий НАУ атаковали полчища тараканов, которые оккупировали комнаты для приготовления пищи и целыми колониями поселились под раковинами.

Отмечают, что на все жалобы студентов не реагируют. Проблему обещают решить, но безрезультатно. Такая ситуация повторяется не один год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на одной из станций киевского метрополитена горожане заметили крыс, которые бегали по рельсам и дрались за еду. Грызунов не пугали звуки приближающегося поезда и они чувствовали себя в подземке как дома.