У Києві на одній зі станцій метро помітили щурів: відео

Відео потрапило в соцмережі

У київському метрополітені пасажири помітили щурів. Очевидці не зазначили, на якій саме станції метро це сталося.

Записом двобою гризунів поділилися читачі місцевого телеграм-каналу "Київ Інфо". На кадрах видно, що двоє щурів біжать по колії, не боячись потяга, що прибуває на станцію.

Тваринки в запеклій боротьбі не можуть поділити здобуте. Гризуни борються за шматок якогось матеріалу (на відео важко роздивитися, чого саме).

Так, запис з'явився в мережі в понеділок, 17 червня. На одній зі станцій київського метрополітену городяни побачили двох щурів, що біжать по рейсах. Не злякало тваринок навіть те, що наближався потяг.

Нагадуємо, нещодавно у Києві підтопило станцію метро "Олімпійська". Відео з місця потопу потрапило до мережі.

На кадрах видно, що вода тече зі стелі, створюючи людям, що проходять, "небажаний душ". Попередньо, причиною підтоплення на станції став прорив труби.

Згодом на місце прибули відповідні служби для усунення проблеми. За допомогою підручних засобів вони намагалися дати людям можливість пройти до підземки.

Раніше "Телеграф" писав, що негода наробила лиха у Києві. Вулиці столиці перетворились на озера та річки, по яких не можуть просунутись автівки.