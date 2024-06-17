Гуртожиток НАУ кишить тарганами: десятки комах окупували кухню (відео)

Крім комах на кадрах можна побачити жахливий стан кухні

Гуртожиток Національного авіаційного університету кишить тарганами. У мережі з'явилося відео.

Запис опублікували в низці київських телеграм-каналах. Попередньо, на кадрах кухня гуртожитку №9.

Десятки тарганів причаїлися під раковиною. Крім цього на відео видно жахливі умови та антисанітарію в кімнаті для приготування їжі — обшарпані та розбиті стіни.

Зазначають, що на всі скарги студентів не реагують. Проблему обіцяють вирішити, але безрезультатно. Така ситуація повторюється не один рік поспіль.

У коментарях почалося жваве обговорення. Користувачі мережі зазначають, що така проблема не лише в гуртожитках НАУ.

"А чому тільки в гуртожитку НАУ, вони бігають в кожному гуртожитку, це як постійні мешканці", — пише читачка пабліку.

Інша користувачка підтримала її: "Вони не тільки в гуртожитках, а й в дитячих лікарнях, школах і садках".

Кияни наголосили, що порядки мають бути не тільки в кожному гуртожитку, а й в освітніх закладах загалом.

"Треба навести лад у всіх вишах, і не тільки в гуртожитках, а й серед викладацького складу теж, бо є відверто неграмотні викладачі. Плюс ставленню до студентів, вираженому наглістю, хамством не повинно бути там!", — підкреслює читачка.

Люди пишуть, що в Європі теж саме, у гуртожитках бігають таргани та навіть щури. У відповідь інші говорять, що цікавить тільки Україна, а не Європа.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві відомий нічний клуб заборгував НАУ понад 2 мільйони гривень. Заклад протягом тривалого часу не сплачує орендну плату.