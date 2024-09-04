У Києві — сильна хмарність: чи чекати дощів найближчим днями

Температура буде знижуватись

У столиці зафіксувалась похмура та суха погода. До кінця робочого тижня вітер розжене хмари на небі.

Найближчими днями денна та нічна температура поступово падатиме. Про це інформує ресурс Meteofor.

Середа, 4 вересня, прогнозується дуже похмурою, але сухою. Денна температура складатиме +29 градусів, а вночі показники опустяться до +21 градусу. Максимальні пориви вітру передбачаються у другій половині доби — свіжі 8-9 м/с.

Наступного дня, 5 вересня, також триматиметься суцільна хмарність. Дощів не очікується. Повітря вдень прогріється до +27 градусів, а вночі охолоне до +19 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються у денний час — свіжі 8 м/с.

Вже в останній день робочого тижня, 6 вересня, у місті передбачається переважно ясна погода. Термометри вдень показуватимуть +26 градусів, а вночі — +17 градусів. Протягом доби сила вітру коливатиметься від помірних 6 м/с до свіжих 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи прогнозується в Україні бабине літо та яким очікується вересень.