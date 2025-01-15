Україну накриють дощі та прийде потепління. У яких областях зміниться погода 16 січня

Синоптики розповіли, які сюрпризи принесе погода

В Україну настане дощова погода, яка супроводжуватиметься невеликим потеплінням. Опади, при цьому, торкнуться більшої частини областей країни.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики зазначають, що у четвер, 16 січня, дощі пройдуть у західній, центральній, північній, східній областях, а також трохи торкнуться південних.

Погода в цей день буде хмарною та без опадів лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Кропивницькій областях, а також у Криму.

Також у четвер настане невелике потепління. Середня температура повітря вдень становитиме до +3...4 градусів. У Криму тим часом очікується до 6 градусів тепла.

У нічний час стовпчики термометрів опускатимуться від -2 до -4 градусів. У деяких областях до +1 градуса вночі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні у січні та лютому поточного року. Народний синоптик Володимир Деркач зробив прогноз до кінця зими. За його словами, будуть температурні "гойдалки". Січень 2025 буде досить теплим як для зими. А кінець лютого цього року також особливо потішить своєю погодою.