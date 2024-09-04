В Киеве — сильная облачность: ждать ли дождей в ближайшие дни

Температура будет снижаться

В столице зафиксировалась пасмурная и сухая погода. К концу рабочей недели ветер разгонит облака на небе.

В ближайшие дни дневная и ночная температура будет постепенно падать. Об этом сообщает ресурс Meteofor.

Среда, 4 сентября, прогнозируется очень пасмурной, но сухой. Дневная температура составит +29 градусов, а ночью показатели опустятся до +21 градуса. Максимальные порывы ветра предполагаются во второй половине суток – свежие 8-9 м/с.

На следующий день, 5 сентября, также будет держаться сплошная облачность. Дождей не ожидается. Воздух днем прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +19 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в дневное время – свежие 8 м/с.

Уже в последний день рабочей недели, 6 сентября, в городе предполагается преимущественно ясная погода. Термометры днем будут показывать +26 градусов, а ночью — +17 градусов. В течение суток сила ветра будет колебаться от умеренных 6 м/с до свежих 8-9 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, прогнозируется ли в Украине бабье лето и каким ожидается сентябрь.