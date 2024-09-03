Києву прогнозують хмарність: чи чекати дощів та похолодання найближчими днями

Чи потрібно взяти парасольки

Новий тиждень розпочався у столиці зі спеки та невеликої хмарності. Але найближчими днями містяни взагалі не побачать сонце, а денна температура поступово падатиме.

Дощів упродовж 3-5 вересня не передбачається. Про це інформують на сайті Meteofor.

Тільки ніч вівторка, 3 вересня, була ясною, але протягом дня очікується хмарність. Дощів не прогнозується. Вдень температура повітря прогріється до +30 градусів. Вночі охолонула до +19 градусів. Максимальна сила вітру передбачається у денний час — свіжі 10 м/с.

Середа, 4 вересня, весь час буде хмарною, але опадів не принесе. Денна температура підвищиться до +28 градусів. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +21 градусу. Потужність вітрів коливатиметься від легких 2 м/с до свіжих 9 м/с.

Четвер, 5 вересня, також обіцяє бути суцільно хмарним, але сухим. Температура у денний час зафіксується біля +26 градусів, а вночі — біля +20 градусів. Найбільша потужність вітрів очікується у другій половині доби — свіжі 8-9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи затягнеться в Україні спека та коли чекати на суттєве похолодання.