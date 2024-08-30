Коли українці відчують першу осінню прохолоду: синоптики назвали дату

Осінь вступатиме у свої права дуже поступово

Кінець серпня видався у більшості областей України спекотним та сухим, така погода збережеться і найближчими днями. Проте на початку вересня очікується перше відчутне зниження температури.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завершення серпня та перші дні вересня будуть спекотними. Перше відчутне зниження температури очікується 3 вересня.

Вдень 31 серпня та 1 вересня температура повітря складе +30 +34 градуси. У південній частині України буде трохи свіжіше — 27-30 градусів вище за нуль. Опади у ці вихідні малоймовірні, лише на півдні очікуються короткочасні дощі.

"У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30 +32 градуси. Відчутніше зниження температури повітря — з 3 вересня", — прогнозує Діденко.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 3 вересня зниження температури ще не буде помітно, вдень повітря прогріється до 32 градусів. А ось наступного дня, 4 вересня, значну частину країни (крім заходу) накриють дощі, а температура повітря вдень знизиться до +25 градусів. На заході збережуться вищі градуси – до +32.

Раніше "Телеграф" детально розповідав про погоду у Києві найближчими днями. Перший день осені буде хмарним, але сухим.