Готується просто — виходить надзвичайною: як смачно запекти рибу (відео)
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Страва неодмінно сподобається близьким
Господині люблять прості страви за швидкість у приготуванні і при цьому часто вони виходять смачними. Так, можна приготувати бюджетні котлети з крабовими паличками або ж звернути увагу на рецепт запеченої риби.
Рибка у соусі з вершкового масла виходить надзвичайно ніжною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".
Як приготувати рибу у смачному соусі
Інгредієнти:
- глось – 2 шт.;
- чебрець – 2 гілочки;
- часник – 2 зуб.;
- чорний перець та сіль – за смаком;
- вершкове масло – 50 г;
Спосіб приготування:
1.Зрізати філе з хребта та шкіри, просушити вологими рушниками.
2.Вершкове масло змішати зі спеціями, масло має бути м'яким.
3.За бажанням можна додати свіжий базилік та цедру лимона.
4.Запекти у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.