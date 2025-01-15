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Готується просто — виходить надзвичайною: як смачно запекти рибу (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Соковита, смачна та ароматна рибка
Соковита, смачна та ароматна рибка. Фото 1000.menu

Страва неодмінно сподобається близьким

Господині люблять прості страви за швидкість у приготуванні і при цьому часто вони виходять смачними. Так, можна приготувати бюджетні котлети з крабовими паличками або ж звернути увагу на рецепт запеченої риби.

Рибка у соусі з вершкового масла виходить надзвичайно ніжною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати рибу у смачному соусі

Інгредієнти:

  • глось – 2 шт.;
  • чебрець – 2 гілочки;
  • часник – 2 зуб.;
  • чорний перець та сіль – за смаком;
  • вершкове масло – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Зрізати філе з хребта та шкіри, просушити вологими рушниками.

2.Вершкове масло змішати зі спеціями, масло має бути м'яким.

3.За бажанням можна додати свіжий базилік та цедру лимона.

4.Запекти у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.

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#Запікання #Риба #Готуємо вдома