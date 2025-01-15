Готується просто — виходить надзвичайною: як смачно запекти рибу (відео)

Страва неодмінно сподобається близьким

Господині люблять прості страви за швидкість у приготуванні і при цьому часто вони виходять смачними. Так, можна приготувати бюджетні котлети з крабовими паличками або ж звернути увагу на рецепт запеченої риби.

Рибка у соусі з вершкового масла виходить надзвичайно ніжною. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "ponomar_valeriy".

Як приготувати рибу у смачному соусі

Інгредієнти:

глось – 2 шт.;

чебрець – 2 гілочки;

часник – 2 зуб.;

чорний перець та сіль – за смаком;

вершкове масло – 50 г;

Спосіб приготування:

1.Зрізати філе з хребта та шкіри, просушити вологими рушниками.

2.Вершкове масло змішати зі спеціями, масло має бути м'яким.

3.За бажанням можна додати свіжий базилік та цедру лимона.

4.Запекти у розігрітій до 200 градусів духовці 15 хвилин.