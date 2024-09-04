Осінь уже показує вибрики: якою буде погода 4 вересня в Україні

Температура повітря буде високою

Середина робочого тижня принесе українцям приємну зміну погодних умов. Після тривалої спеки синоптики прогнозують зниження температури повітря до комфортних показників у більшості регіонів країни. Водночас на півдні очікуються опади, подекуди з грозами. Детальний прогноз погоди на 4 вересня допоможе українцям спланувати свій день та підготуватися до можливих змін у природі.

За даними Українського гідрометцентру, 4 вересня в Україні переважатиме суха повітряна маса. Температура повітря в більшості областей України коливатиметься в межах +26…+28 градусів. Найтепліше буде на крайньому сході, крайній півночі та північному заході країни, де стовпчики термометрів можуть підніматися до +30 градусів.

Проте південні області та частина центральних регіонів відчують на собі вплив циклону, який принесе дощі та грози. Про це повідомляє відома метеорологиня Наталка Діденко.

Цікаво, що найпрохолодніше буде на Одещині та Дніпропетровщині. У цих областях денна температура місцями становитиме лише +22…+25 градусів. Такий контраст пояснюється впливом атмосферного фронту, який принесе не лише прохолоду, але й опади.

Дощі з грозами очікуються переважно у південній частині України. У другій половині дня та ввечері зона опадів може поширитися на Черкащину, Дніпропетровщину та Полтавщину.

Осінь уже дає про себе знати, адже вночі температура повітря опускається до +18…+20 градусів. Вітер буде помірним, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода на 4 вересня в Україні

У столиці України 4 вересня очікується суха та тепла погода. Температура повітря в Києві становитиме +27 градусів, що є досить комфортним показником для початку осені.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Україні аномальна осінь. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух каже, що клімат сильно змінився. За вікном зараз метеорологічне літо.