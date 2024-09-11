Летняя температура и осенние дожди: похолодает ли в Киеве в ближайшие дни

Зонтики лучше не забывать дома

В столице держится тепло и облачность, иногда идут осадки. До конца рабочей недели синоптики прогнозируют, что погода почти не изменится, но показатели термометров будут падать.

Ветры в эти дни не превысят легких 2 м/с. Об этом сообщили в ресурсе Sinoptik.

С самого утра среды, 11 сентября, небо в городе будет покрыто облаками. Дождей не предполагается. Днем температура прогреется до +28 градусов, а ночью показатели упали до +16 градусов. Сила ветра в эти сутки будет колебаться в пределах штиля 0 м/-тихих 1 м/с.

На следующий день, 12 сентября, солнце также редко будет появляться из-за облаков. Вечером киевлянам следует готовиться к мелким осадкам. Воздух днем прогреется до +26 градусов, а ночью охладится до +18 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – легкие 2 м/с.

В пятницу, 13 сентября, лишь утром и день прогнозируются облачными. Днем должен начаться мелкий дождь, который завершится до наступления вечера. Показатели на термометрах в начале второй половины суток достигнут +25 градусов, а ночью опустятся до +19 градусов. Наибольшие порывы ветра будут вечером – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в некоторых регионах Украины прогнозируется похолодание.