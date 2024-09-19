Російських атак побільшає? Путін анансував важливе рішення щодо дронів РФ

Ще й очікується величезна поставка від партнерів

Росія планує збільшити майже в 10 разів випуск БПЛА вже цього року. До того ж Кремль отримає приблизно 1,4 млн дронів до кінця 2024 року.

Про це заявив лідер РФ Володимир Путін на засіданні Військово-промислової комісії Росії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем спеціального призначення.

"Усього за 2023 рік до Збройних Сил було поставлено близько 140 тисяч безпілотних апаратів різних типів. У поточному році випуск безпілотників планується збільшити в рази, а якщо сказати точніше, майже в 10 разів", — сказав він.

За його словами, також розшириться лінійка безпілотних систем, зокрема, створюються безекіпажні катери та роботизовані платформи багатоцільового застосування. Уся техніка, в першу чергу, направлятиметься на потреби військ на гарячих напрямках фронту.

"Ключове завдання — виробляти широку лінійку повітряних безпілотних апаратів, максимально швидко налагодити серійне виробництво такої перспективної техніки", — сказав Путін.

Нагадаємо, що Міноборони РФ підштовхує Путіна до ризикованого кроку у питанні оголошення нової хвилі мобілізації. Адже, на їхню думку, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні та наростити кількість військ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін поставив своїм військам "дедлайн". Вже відомо, до якої дати він вимагає витіснити ЗСУ з Курської області.