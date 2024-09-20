У Києві сонячно та місцями +25 градусів: чи зіпсує хмарність настрій цими вихідними

Дощами і "не пахне"

У столиці України зафіксувались сонце та осіння прохолода. До кінця поточного тижня комфортну погоду може трошки зіпсувати хмарність.

Як інформують з ресурсу Sinoptik, денна температура коливатиметься в межах +24…25 градусів. Водночас нічна перебуватиме в коридорі +13…16 градусів.

Увесь день, 20 вересня, у столиці триматиметься ясна погода. Вдень температура підвищиться до +25 градусів, а в нічний час було +13 градусів. Найбільші пориви вітру відбулись на початку доби — легкі 2 м/с.

У перший вихідний, 21 вересня, також прогнозується ясне небо. Повітря у денний час прогріється до +24 градусів, а вночі охолоне до +13 градусів. Сила вітру у суботу не перевищить тихі 1 м/с.

Неділя, 22 вересня, буде хмарною тільки протягом другої половини доби. Температура у денний час виросте до +24 градусів, а вночі опуститься до +16 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у денний час — тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода наприкінці вересня в Україні. Прогноз дав відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.