Бабине літо ще буде: коли піде штормовий вітер та Україну накриє тепло

Бабине літо восени цьогоріч буде двічі

Осінь в Україні розпочалася з мінливої погоди. Синоптики фіксують різкі перепади температур та нестабільні атмосферні явища. На півдні та сході країни пройшли сильні дощі, тоді як захід залишається переважно сухим.

Про поточну ситуацію "Телеграфу" розповіла метеорологиня, начальник авіаційної метеорологічної станції цивільної (АМСЦ) Вінницького обласного центру з гідрометеорології Марія Горбата. За її словами, погодні умови зараз формуються під впливом складної взаємодії циклонів та антициклонів.

Останніми днями в Україні спостерігалися значні коливання погодних умов. На південному сході країни пройшли інтенсивні опади. Місцями кількість дощу сягала 29 міліметрів. Водночас у центральних та західних областях опадів було значно менше або взагалі не спостерігалося.

Синоптики пояснюють таку ситуацію впливом глибокої улоговини, затиснутої між двома антициклонами. Це призводить до постійного руху атмосферних фронтів територією країни. Значним перепадам атмосферного тиску сприяє взаємодія циклону на півдні та посилення антициклону з північного сходу.

Вітряна погода стала характерною ознакою початку осені в Україні. У багатьох регіонах фіксували пориви вітру до 15-20 м/с. Такі показники відносять до першого рівня небезпечності штормового попередження. Шквальний вітер в Україні повалив дерева та понівечив автомобілі у деяких містах.

Коли буде в Україні бабине літо?

Щодо популярного питання про бабине літо, синоптикиня зазначає, що перший його період вже минув на початку вересня. Тоді в Україні спостерігалася суха погода з температурою до +26°C. Другий період бабиного літа очікується у жовтні.

Для цього періоду характерна антициклональна погода без опадів. Нічні та ранкові температури зазвичай становлять +7-12°C. Точні дати цього періоду синоптики поки не називають, адже погодні умови залежать від багатьох факторів.

Цікаво, що цьогорічна осінь демонструє аномальні явища не лише в Україні. У Санкт-Петербурзі, наприклад, зацвів бузок. Це пояснюється потужним гребенем тепла, який простягається від Туреччини аж до Архангельська. Водночас у Західній Європі спостерігається похолодання, а в Австралії випав сніг.

Найближчим часом вітряна погода в Україні послабшає. Очікується зменшення швидкості вітру до 7 м/с у південно-західному напрямку. Опадів найближчими днями не передбачається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що негода наробила біди в Україні. На Дніпропетровщині вітер повалив дерево на авто з дитиною.