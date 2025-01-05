Отримають не всі. Хто має право на відстрочку від мобілізації в січні

Деякі категорії можуть втратити це право

Воєнний стан та загальну мобілізацію продовжено до 7 лютого 2025 року. Проте деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову, але за певних умов громадянин може його втратити.

"Телеграф" пояснює, хто не отримає відстрочку в січні 2025 року. Підстави, на яких військовозобов'язаний може отримати відстрочку, прописані в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23).

Відстрочку не зможуть отримати наступні категорії громадян:

студенти-заочники, або студенти на вечірній формі, або якы здобувають другу вищу освіту тощо;

багатодітні батьки, які мають заборгованість зі сплати аліментів;

ті, хто доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);

ті, хто доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але, крім нього, є інші родичі, які теж можуть це робити;

самотні батьки, але при цьому маму дитини (дітей) не було позбавлено батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти та вона не перебуває в тюремному ув'язненні;

ті, що працюють на підприємстві, організації або в установі Міноборони України та не мають бронювання.

Також мобілізувати можуть чоловіка, який раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду визнаний придатним. Право на відстрочку можуть анулювати у випадку, якщо військовозобов’язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють також, якщо особа припинила доглядати за родичем з інвалідністю або її стан здоров’я змінився, і це впливає на право на відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто звільнений від мобілізації станом на 1 січня.