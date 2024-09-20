В Киеве солнечно и местами +25 градусов: испортит ли облачность настроение в эти выходные

Дождями и "не пахнет"

В столице Украины зафиксировались солнце и осенняя прохлада. К концу текущей недели комфортную погоду может немного испортить облачность.

Как информируют из ресурса Sinoptik, дневная температура будет колебаться в пределах +24…25 градусов. В то же время, ночная будет находиться в коридоре +13…16 градусов.

Весь день, 20 сентября, в столице будет держаться ясная погода. Днем температура повысится до +25 градусов, а в ночные часы было +13 градусов. Наибольшие порывы ветра произошли в начале суток – легкие 2 м/с.

В первый выходной, 21 сентября, также прогнозируется ясное небо. Воздух в дневные часы прогреется до +24 градусов, а ночью остынет до +13 градусов. Сила ветра в субботу не превысит 1 м/с.

Воскресенье, 22 сентября, будет облачным только в течение второй половины суток. Температура в дневные часы вырастет до +24 градусов, а ночью опустится до +16 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются в дневные часы — тихие 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в конце сентября в Украине. Прогноз дал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.