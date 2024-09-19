До +25 градусів вдень: чи потішить сонце Київ найближчими днями

Осінь поступово наганяє прохолоду в столицю

У столиці тримається сонячна погода, хоча інколи плавають хмари. Найближчими днями не прогнозується погіршення синоптичної ситуації.

Вночі протягом 19-21 вересня температура коливатиметься в межах +11…15 градусів, а вдень повітря прогріється до максимальних +25 градусів. Про це повідомили у ресурсі Sinoptik.

Хоча вночі четверга, 19 вересня, у Києві небо було хмарним, але вже з ранку і до самого вечора очікується ясна погода. Вдень температура підвищиться до +24 градусів, а в нічний час було +11 градусів. Найбільші пориви вітру відбулись на початку доби — легкі 3 м/с.

Наступного дня, 20 вересня, хмарність прогнозується тільки вночі. Температура у денний час виросте до +25 градусів, а вночі опуститься до +12 градусів. Сила вітру в цей день коливатиметься від штилю 0 м/с до тихих 1 м/с.

Субота, 21 вересня, принесе у місто ясне небо. Повітря вдень прогріється до +24 градусів, а вночі охолоне до +15 градусів. Максимальна сила вітру очікується у денний час — тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві підвищений рівень забруднення атмосфери.