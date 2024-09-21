У Києві погіршилася якість повітря: у яких районах нема чим дихати

Киянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці

У суботу, 21 вересня, Київ накрив дим та неприємний запах. У столиці зафіксовано тимчасове погіршення стану повітря одразу у кількох районах.

Кияни скаржаться на неприємний запах гару в повітрі, першіння в горлі та запаморочення. Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

За даними SaveEcoBot, за формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у деяких районах Києва станом на 18:00 21 вересня рівень забруднення повітря становить 112-137 AQI PM2.5. Найбільший рівень забрудненості фіксується на Полярній, 19.

Також "погане" повітря спостерігається в Оболонському та Дніпровському районах Києва.

У середньому в столиці якість повітря нині оцінюється на рівні 72 AQI PM2.5, що є "прийнятною" якістю.

За попередньою інформацією, причиною різкого погіршення якості повітря стали масштабні лісові пожежі в Київській області. Вогонь, що охопив значні території, викликав горіння торфовищ, що виділяють густий дим та токсичні речовини.

Подібні явища тривають кілька років поспіль в той самий період — коли є різкі перепади температури: вдень дуже тепло, а вночі холодно. Таке коливання спричиняє осаду накопичених негативних речовин на землю.

Рекомендації на час підвищення забруднення повітря:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, його слід включити на максимум.

Варто зазначити, що Український гідрометцентр попереджав про надзвичайний рівень пожежної небезпеки на 20-22 вересня. За словами синоптиків, у ці дні погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та поширення пожеж в екосистемах.

Нагадаємо, речник ДСНС у Київській області Вікторія Рубан розповіла про причини забруднення повітря в Києві. За її словами, подібні явища пов’язані із численними пожежами торфіщ у регіоні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що проблеми із забрудненням повітря у столиці фіксувалися і 20 вересня. Вміст діоксиду азоту у Києві перевищив норму.