Підійдуть не всі: які маски допоможуть захиститись від смогу

Не варто нехтувати заходами індивідуальної безпеки

У п'ятницю, 20 вересня, у Києві та області спостерігається значний рівень забруднення повітря. Місцева влада радить жителям столиці утриматись від тривалого перебування на вулиці.

Проте не всі можуть дозволити собі не виходити з приміщення. У такому випадку є декілька способів мінімізувати вплив забрудненого повітря на організм.

Маски та респіратори

Захистись від забруднювачів у повітрі допоможе респіратор з фільтром класу FFP2. Також досить ефективною буде маска типу N95. Вони можуть фільтрувати до 95% дрібнодисперсних частинок.

Маска FFP2

Найбільш ефективними є респіратори типу FFP3. Вони фільтрують до 99% частинок.

Hеспіратор FFP3

Які маски не допоможуть

Також варто пам'ятати, що звичайні нестерильні маски із нетканого матеріалу, які активно використовувалися під час пандемії COVID-19 не забезпечують достатнього захисту. Вони здатні затримувати лише великі частинки.

Також не підійдуть і хірургічні маски. Річ у тім, що вони не прилягають щільно до обличчя і розраховані лише для захисту від крапель та бризок.

Який стан повітря зараз

Варто зазначити, що наразі головний забруднювач повітря, який фіксується у Києві, – це дрібнодисперсний пил фракції 2,5 мікрона. Станом на 10:00 20 вересня рівень забруднення повітря сягає 177 AQI PM2.5. Це шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

Нагадаємо, у Київській міській державній адміністрації рекомендували жителям столиці утриматися від провітрювання приміщення. Також киянам порадили обмежити тривале перебування на вулиці.