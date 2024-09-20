Як виглядає найбрудніше місто Європи: фоторепортаж із Києва

Київ вранці накрив їдкий дим

У п'ятницю, 20 вересня, Київ несподівано очолив антирейтинг найбрудніших міст світу. Столиця України стала найбруднішим містом Європи, поступаючись за рівнем забруднення повітря у світі лише єгипетському Каїру. Та згодом ситуація змінилась, і Київ став містом з найзабрудненішим повітрям у світі.

Мешканці міста прокинулися в оповитому смогом мегаполісі. Видимість різко знизилася, а дихати стало важко. Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов зафіксував на світлинах, як виглядає Київ вранці у п’ятницю.

За попередньою інформацією, причиною різкого погіршення якості повітря стали масштабні лісові пожежі у Київській області. Вогонь, що охопив значні території, спричинив горіння торфовищ, які виділяють густий дим та токсичні речовини. Оперативний черговий Головного управління ДСНС Київської області підтвердив, що пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгороді.

Київська міська державна адміністрація оприлюднила дані, згідно з якими станом на 7:00 ранку у повітрі фіксується значне підвищення концентрації завислих частинок. Експерти пов'язують це явище з пожежами в екосистемі Київської області, дим від яких накрив столицю.

За інформацією SaveEcoBot, який використовує формулу NowCast (US EPA) для оцінки рівня забруднення, концентрація дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона сягає 271 AQI PM2.5. Цей рівень забрудненості характеризують як "дуже шкідливий".

Дрібнодисперсний пил є одним з найнебезпечніших забруднювачів повітря. Частинки розміром 2,5 мікрона здатні проникати глибоко в легені та навіть у кровоносну систему. Вони менші за розміром за людську волосину.

Міська влада закликає мешканців Києва обмежити перебування на відкритому повітрі, пити багато води та зачинити вікна. Адже рівень забрудненості перевищено у 17,5 разів.

На світлинах нашого кореспондента видно, що місто окутав дим. Мешканці столиці скаржаться на те, що дихати на вулицях дуже важко, у повітрі відчувається неприємний запах. Крім того, за деякий час після виходу на вулиці починають пекти очі.

Раніше "Телеграф" також розповідав, як вберегтися від смогу в Києві. Експерти дали необхідні рекомендації.