В Киеве ухудшилось качество воздуха: в каких районах нечем дышать

Киевлянам рекомендуют воздержаться от проветривания помещения и ограничить длительное пребывание на улице

В субботу, 21 сентября, Киев накрыл дым и неприятный запах. В столице зафиксировано временное ухудшение состояния воздуха сразу в нескольких районах.

Киевляне жалуются на неприятный запах гари в воздухе, першение в горле и головокружение. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

По данным SaveEcoBot, по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в некоторых районах Киева по состоянию на 18:00 21 сентября уровень загрязнения воздуха составляет 112-137 AQI PM2.5. Наибольший уровень загрязненности фиксируется на улице Полярной, 19.

Также "плохой" воздух наблюдается в Оболонском и Днепровском районах Киева.

В среднем в столице качество воздуха в настоящее время оценивается на уровне 72 AQI PM2.5, что является "приемлемым" качеством.

По предварительной информации причиной резкого ухудшения качества воздуха стали масштабные лесные пожары в Киевской области. Огонь, охвативший значительные территории, вызвал горение торфяников, выделяющих густой дым и токсичные вещества.

Подобные явления продолжаются несколько лет подряд в один и тот же период — когда есть резкие перепады температуры: днем очень тепло, а ночью холодно. Такое колебание влечет за собой осадку накопленных отрицательных веществ на землю.

Рекомендации на время повышения загрязненности воздуха:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, его следует включить на максимум.

Стоит отметить, что Украинский гидрометцентр предупреждал о чрезвычайном уровне пожарной опасности на 20-22 сентября. По словам синоптиков, в эти дни погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Напомним, спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан рассказала о причинах загрязнения воздуха в Киеве. По ее словам, подобные явления связаны с многочисленными пожарами торфищ в регионе.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что проблемы с загрязнением воздуха в столице фиксировались и 20 сентября. Содержание диоксида азота в Киеве тогда превысило допустимую норму.