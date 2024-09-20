Як вберегтися від смогу в Києві: рекомендації від КМДА

Столична владала дала киянам декілька порад

У п'ятницю, 20 вересня, Київ накрив дим та неприємний запах. У столиці зафіксоване тимчасове погіршення стану повітря.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації. Там рекомендували утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці

За інформацією Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, станом на 7:00 фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). В адміністрації наголосили, що ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі.

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До поліпшення ситуації зі станом повітря у КМДА рекомендували:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Рівень забруднення повітря

Варто зазначити, що за даними SaveEcoBot, згідно з формулою NowCast (US EPA) для головного забруднювача повітря – дрібнодисперсного пилу фракції 2,5 мікрона, у Києві станом на 9:00 20 вересня рівень забруднення повітря сягає 196 AQI PM2.5. Це шкідливий рівень забруднення атмосферного повітря, який може викликати дискомфорт при диханні за тривалого впливу, а також дискомфорт у людей із захворюваннями серця.

Як повідомляв "Телеграф" проблеми із забрудненням повітря у столиці фіксувалися і 17 вересня. Вміст діоксиду азоту у Києві перевищив норму.