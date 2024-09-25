Найближчі дні будуть хмарними: чи чекати дощів у Києві

Зміна погоди не вплине на показники термометрів

Сонячна погода та тепло продовжують тішити столицю України. Однак вже найближчим часом почне панувати хмарність та іноді йтимуть дощі.

Літня температура також не збирається покидати Київ, адже протягом 25-27 вересня вона коливатиметься в межах +23…27 градусів. Про це інформує Meteofor.

Небо над містом, 25 вересня, буде ясним тільки у першій половині доби. Опадів не прогнозується. Денна температура підвищиться до +27 градусів, а нічна зафіксувалась біля +16 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у денний час.

Наступного дня, 26 вересня, постійно триматиметься хмарність. Синоптики також попереджають про дрібні дощі вранці. Повітря вдень прогріється до +23 градусів, а вночі охолоне до +17 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить свіжі 8 м/с.

Ясна погода не потішить місто й у п'ятницю, 27 вересня. Опадів не очікується. Температура у денний час виросте до +27 градусів, а вночі опуститься до +18 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються вранці та вдень — свіжі 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде температура в регіонах України до кінця тижня. Кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич також дав прогноз погоди на 25-29 вересня.