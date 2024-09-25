Ближайшие дни будут облачными: ждать ли дождей в Киеве

Смена погоды не повлияет на показатели термометров

Солнечная погода и тепло продолжают радовать столицу Украины. Однако уже в ближайшее время начнет панствовать облачность и временами будут идти дожди.

Летняя температура также не собирается покидать Киев, ведь 25-27 сентября она будет колебаться в пределах +23…27 градусов. Об этом сообщает Meteofor.

Небо над городом, 25 сентября, будет ясным только в первой половине суток. Осадков не прогнозируется. Дневная температура повысится до +27 градусов, а ночная зафиксировалась около +16 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневные часы.

На следующий день, 26 сентября, постоянно будет держаться облачность. Синоптики также предупреждают о мелких дождях утром. Воздух днем прогреется до +23 градусов, а ночью остынет до +17 градусов. Сила ветра в этот день не превысит свежие 8 м/с.

Ясная погода не порадует город и в пятницу, 27 сентября. Осадков не ожидается. Температура в дневные часы вырастет до +27 градусов, а ночью опустится до +18 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются утром и днем – свежие 10 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет температура в регионах Украины до конца недели. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич также дал прогноз погоды на 25-29 сентября.