Одна з "най..." у Європі: яка погода чекає на українців 24 вересня

Опадів завтра не очікується

Осіння погода, на яку в Україні очікували ще минулого тижня, здається, вирішила затриматися. У другий день робочого тижня наша країна виявиться однією з найтепліших у Європі.

Про це розповіла синоптик Наталя Діденко. За її прогнозом, 24 вересня на території всієї України не очікується опадів.

"Завтра Україна буде однією з найтепліших країн Європи, скрізь світитиме сонце, без дощу, переважно ясно", — зазначає вона.

Температура повітря, повідомляє синоптик, протягом дня у більшості областей коливатиметься в районі +22+26 градусів.

"А де сонце міцніше блисне, і до +26+28 градусів", — додає Діденко.

Вівторок у Києві буде сонячним та теплим — близько +25 градусів.

"Найближчим часом так і буде, з незначними коливаннями. 28 і 29 вересня погода почне змінюватися", — вважає вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Південна Африка з страждає від аномальної погоди. Там раптово пішов сильний снігопад. На багатьох трасах через велику кількість снігу паралізовано рух автомобілів. У соціальних мережах вже з’явилося безліч фотографій та відео з незвичайним явищем.