У Київ завітають хмари: чи чекати дощу цими днями

Чи потрібно брати з собою парасольки

У столиці зафіксувалась сонячна погода, але незабаром на небо набіжать хмари. Найближчими днями очікуються дрібні дощі.

Найбільш хмарним днем з-поміж трьох буде четвер, 26 вересня. Про це повідомили на сайті Meteofor.

З самого ранку вівторка, 24 вересня, і до вечора прогнозується ясне небо. Денна температура підвищиться до +27 градусів, а вночі показники зафіксувались біля +12 градусів. Максимальні пориви вітру будуть у денний час — помірні 6 м/с.

Перша половина середи, 25 вересня, очікується ясною, але потім небо над містом вкриється хмарами, що протримаються до кінця дня. Опадів не передбачається. Температура вдень сягатиме +27 градусів, а вночі опуститься до +16 градусів. Найбільша сила вітру прогнозується на початку другої половини доби — свіжі 10 м/с.

Четвер, 26 вересня, опиниться у полоні хмар й місцями йтимуть дощі. Дрібні опади мають розпочатись вранці та протриматись до настання вечора. Протягом доби потужність вітру не перевищить свіжих 9 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні наприкінці вересня. Прогноз дав синоптик Ігор Кібальчич.