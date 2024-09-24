Літо ще не пішло? Що обіцяють синоптики українцям на середу 25 вересня

В Україну йде циклон зі Скандинавії Brigitta, проте на решті території країни ще зберігатиметься антициклон

В середу, 25 вересня, в Україні буде суха і сонячна погода, але в деяких областях місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами. Це пов'язано із циклоном Brigitta, який йде зі Скандинавії.

Про це повідомила в Telegram синоптик Наталя Діденко. За її словами, температура повітря буде майже літньою, передбачається +23…+28 градусів, а на заході +21…+24 градуси. Водночас у Києві температура повітря буде до +26 градусів, тобто, погода обіцяє бути теплою і сонячною.

"Атмосферний фронт із заходу, повʼязаний із скандинавським циклоном Brigitta, залицятиметься завтра до України — у наших західних областях місцями пройдуть дощі, ймовірно з грозами. Проте решта території України все ще належатиме антициклону", — пише Діденко.

Крім того, синоптик опублікувала фото погоди в Україні завтра, 25 вересня.

Також Діденко додала, що відчутне похолодання в Україні почнеться орієнтовно 29 вересня, але до остаточного зниження температури повітря поки що далеко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні наприкінці вересня 2024 року. Він підкреслив, що найближчого тижня значних дощів не передбачається. Проте помірні опади спостерігатимуться часом у західній частині країни.