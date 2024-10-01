Будуть зносити? У центрі Києва дім, куди поцілив дрон, перетворився на занедбанку - що кажуть у Кличка

Будівлю на Жилянській в центрі столиці обстежували кілька разів, але стан споруди все одно визнали аварійним, і там небезпечно проживати

Дворічна епопея мешканців будинку на Жилянській, 116-А, куди у жовтні 2022 року поцілив російський "шахед", досі триває. Наразі більшість власників квартир будівлі, частково зруйнованої від удару дрона, виступають проти знесення споруди. Але її стан визнали аварійним.

Про це у відповіді на запит "Телеграфу" щодо ситуації з цією проблемною будівлею у Шевченківському районі (історичний центр міста) повідомили в Департаменті будівництва і житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

— КП "Київекспертиза" провело обстеження зазначеного будинку, про що складено звіт від 17.10.2022 № 304-1110 (у день влучання дрону в споруду. — Авт.).

На підставі аналізу результатів обстеження та узагальненої оцінки технічного стану основних конструктивних елементів і внутрішніх інженерних комунікацій технічний стан житлового будинку як об’єкта в цілому на сучасному етапі його існування визнано аварійним (категорія технічного стану "4") згідно з ДСТУ-НБВ.1.2-18:2016 "Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення їх технічного стану".

Будинок на Жилянській, 116-А

Попереднє обстеження стану будівельних конструкцій, інженерних систем та об’єкта в цілому виявило руйнування, пошкодження та дефекти, що знижують міцність, стійкість і жорсткість будівельних конструкцій, а також експлуатаційні показники інженерних мереж і систем об’єкта, — розказали в Департаменті.

Як нагадується у документі, відповідно до того звіту, зруйновані та пошкоджені конструктивні елементи та інженерні мережі будинку відновленню (підсиленню) не підлягають. Також, за оцінками міських ревізорів, житловий будинок як об’єкт у цілому відновленню (підсиленню) не підлягає.

А ще, як додається у відповіді, враховуючи, що технічне обстеження ДП "Проектний інститут "Київський промбудпроект" проводилося візуальним (визначення технічного стану за зовнішніми ознаками) та аналітичним (оцінювання технічного стану) способами, а також з урахуванням того факту, що згідно з другим висновком будинок підлягає капітальному ремонту/реконструкції, міські чиновники своєю чергою визначили потребу в проведенні інструментального обстеження будинку.

— На виконання протоколу № 46 Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 30.08.2023 ТОВ "БК Моноліт Сталь" виконало інструментальне обстеження (детальне) будинку (технічний звіт від 03.10.2023 № 2310-01-ТО), згідно висновків якого, категорія пошкоджень об’єкту – ІІІ-й; об’єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь та характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта; в найкоротші терміни рекомендовано виконання невідкладних робіт щодо демонтажу аварійних конструкцій (стін, перекриттів, сходів, даху).

Після демонтажу аварійних конструкцій рекомендовано виконати додаткове інструментальне обстеження фундаментів, — повідомили в КМДА.

Також в міськдержадміністрації уточнили, що для проведення в установленому порядку демонтажу житлового будинку на вул. Жилянській, 116-А "необхідно отримати згоду власників житла та нежитлових приміщень".

— В Департаменті 10 червня цього року провели спільну нараду з власниками квартир та нежитлових приміщень зазначеного будинку. Під час наради власникам квартир було вкотре доведено норми Закону України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Росії проти України" й можливості його застосування власниками квартир.

Однак, станом на сьогодні згоду на демонтаж будинку надали лише мешканці 3-х квартир з 14-ти, а власники 11 квартир висловили категоричну незгоду з демонтажем зазначеного будинку, — проінформували в Департаменті будівництва та житлового забезпечення.

Окрім того, як підсумовують в КМДА, на сьогодні отримати згоду "на демонтаж будинку з боку ста відсотків власників квартир та нежитлових приміщень вбачається неможливим".

— Київська міська військова адміністрація листом від 27.06.2024 № 004-640 звернулась до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України щодо роз’яснень, чи існують умови здійснення демонтажу будинку для виконання додаткового інструментального обстеження фундаментів без згоди власників. Станом на сьогодні відповідь не надходила.

Водночас повідомляємо про готовність брати участь у межах покладених функцій та повноважень у вирішенні питань, що виникли в місті Києві внаслідок дій агресора, — резюмували в Департаменті.

Раніше у коментарі "Телеграфу" голова ОСББ "Будинок на Жилянській" Тетяна Махрінська розповідала, що поневіряння мешканців зруйнованих квартир тривають — "хтось живе у родичів, хтось виїхав і знімає будинок у селі, хтось знімає помешкання у Києві".

— Ситуація якою була, такою і залишилась. Ніхто ж нічого не пропонував (з чиновників. — Авт.), ні тимчасового, ані якогось іншого житла. Всі мешканці очікують, що питання нарешті почне рухатися і хоч щось буде зрозуміло, чого чекати, — скаржилась жінка під час згадного вище інструментального обстеження будинку та натякала, що воно проходило дещо непрозоро.

Як повідомлялось, станом на кінець вересня-2024 напівзруйновану частину цього постраждалого будинку на Жилянській так і не відновили, а вціліла частина стояла зачинена, занепадає та потроху руйнується теж. На стінах будівлі навіть утворилися тріщини. Дім, по суті, став будинком-"привидом", який до того ж іще атакують мародери.

Також "Телеграф" писав, що довкола іще одного історичного будинку, на вулиці Жилянській, 47, здійнявся гучний скандал після того, як будівельники зруйнували споруду, аби звести багатофункціональний комплекс. Серед усіх будівель на даній вулиці та споруда вважалась найстарішою забудовою, що збереглася до нашого часу. У подібних будинках в 1860-х роках жили сім'ї Старицьких, Драгоманових та інших видатних діячів того часу.

Природоохоронець, активіст Дмитро Перов, який виступав проти знищення тої споруди, згодом повідомляв, що отримав від будкомпанії "Ковальська" так званий "лист щастя" про судовий позов проти нього.