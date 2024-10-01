Будут сносить? В центре Киева дом, куда попал дрон, превратился в заброшку - что говорят у Кличко

Строение на Жилянской в центре столицы обследовали несколько раз, но состояние постройки все равно признали аварийным, и там опасно проживать

Двухлетняя эпопея жителей дома на Жилянской, 116-А, куда в октябре 2022 года попал российский "шахед", продолжается. В настоящее время большинство владельцев квартир здания, частично разрушенного от удара дрона, выступают против сноса сооружения. Но его состояние сочли аварийным.

Об этом в ответе на запрос "Телеграфа" о ситуации с этим проблемным зданием в Шевченковском районе (исторический центр города) сообщили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА).

— КП "Киевэкспертиза" провело обследование указанного дома, о чем составлен отчет от 17.10.2022 № 304-1110 (в день попадания дрона в сооружение. — Авт.).

На основании анализа результатов обследования и обобщенной оценки технического состояния основных конструктивных элементов и внутренних инженерных коммуникаций техническое состояние жилого дома как объекта в целом на современном этапе его существования признано аварийным (категория технического состояния "4") согласно ГСТУ-РЗО.1.2- 18:2016 "Руководство по обследованию зданий и сооружений для определения их технического состояния".

Дом на Жилянской, 116-А

Предварительное обследование состояния строительных конструкций, инженерных систем и объекта в целом выявило разрушение, повреждение и дефекты, снижающие прочность, стойкость и жесткость строительных конструкций, а также эксплуатационные показатели инженерных сетей и систем объекта, — рассказали в Департаменте.

Как напоминается в документе, согласно отчету, разрушенные и поврежденные конструктивные элементы, а также инженерные сети здания восстановлению (усилению) не подлежат. Также, по оценкам городских ревизоров, жилой дом как объект в целом восстановлению (усилению) не подлежит.

А еще, как добавляется в ответе, учитывая, что техническое обследование ГП "Проектный институт "Киевский промстройпроект" проводилось визуальным (определение технического состояния по внешним признакам) и аналитическим (оценка технического состояния) способами, а также с учетом того факта, что согласно вторым выводом здание подлежит капитальному ремонту/реконструкции, городские чиновники в свою очередь определили необходимость в проведении инструментального обследования дома.

— Во исполнение протокола № 46 Постоянной комиссии по вопросам техногенной экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) от 30.08.2023 ООО "БК Монолит Сталь" выполнило инструментальное обследование (подробное) дома (технический отчет от 03.10.2023 № 23 -01-ТО), согласно выводам которого, категория повреждений объекта – ІІІ-й; объект непригоден для использования по целевому назначению, полностью утратил свою экономическую ценность, повреждения несущих и ограждающих конструкций, степень и характер которых свидетельствует об опасности аварийного обрушения объекта; в кратчайшие сроки рекомендовано выполнение неотложных работ по демонтажу аварийных конструкций (стен, перекрытий, лестниц, крыши).

После демонтажа аварийных конструкций рекомендовано выполнить дополнительное инструментальное обследование фундаментов, сообщили в КГГА.

Также в горгосадминистрации уточнили, что для проведения в установленном порядке демонтажа жилого дома по ул. Жилянской, 116-А "необходимо получить согласие собственников жилья и нежилых помещений".

— В Департаменте 10 июня этого года провели совместное совещание с собственниками квартир и нежилых помещений указанного дома. Во время совещания владельцам квартир еще раз донесли нормы Закона Украины "О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией России против Украины", и возможности его применения владельцами квартир.

Однако, на сегодняшний день согласие на демонтаж дома предоставили только жильцы 3-х квартир из 14-ти, а владельцы 11 квартир выразили категорическое несогласие с демонтажем указанного дома, — проинформировали в Департаменте строительства и жилищного обеспечения.

Кроме того, как заключают в КГГА, на сегодняшний день получить согласие "на демонтаж дома со стороны ста процентов владельцев квартир и нежилых помещений усматривается невозможным".

— Киевская городская военная администрация письмом от 27.06.2024 № 004-640 обратилась в Министерство развития общин, территории и инфраструктуру Украины относительно разъяснений, существуют ли условия осуществления демонтажа дома для выполнения дополнительного инструментального обследования фундаментов без согласия владельцев. На сегодня ответ не поступал.

В то же время сообщаем о готовности участвовать в рамках возложенных функций и полномочий по решению вопросов, возникших в Киеве в результате действий агрессора, — резюмировали в Департаменте.

Ранее в комментарии "Телеграфу" глава ОСМД "Дом на Жилянской" Татьяна Махринская рассказывала, что мытарства жителей разрушенных квартир продолжаются — "кто живет у родственников, кто выехал и снимает дом в селе, кто снимает жилье в Киеве".

— Ситуация, какой была, такой и осталась. Никто ничего не предлагал (из чиновников. — Авт.), ни временного, ни какого-либо другого жилья. Все жители ожидают, что вопрос наконец-то начнет двигаться и хоть что-то будет понятно, чего ждать, — жаловалась женщина во время вышеупомянутого инструментального обследования дома, намекая, что он проходил немного непрозрачно.

Как сообщалось, по состоянию на конец сентября-2024 полуразрушенную часть этого пострадавшего дома на Жилянской так и не восстановили, а уцелевшая часть стояла закрыта, приходит в упадок и понемногу разрушается тоже. На стенах здания даже образовались трещины. Дом, по сути, стал зданием-"призраком", который к тому же еще атакуют мародеры.

Также "Телеграф" писал, что вокруг еще одного исторического дома, на улице Жилянской, 47, разразился громкий скандал после того, как строители разрушили сооружение, чтобы возвести многофункциональный комплекс. Среди всех зданий на данной улице и постройка считалась старейшей застройкой, сохранившейся до наших дней. В подобных домах в 1860-х годах жили семьи Старицких, Драгомановых и других видных деятелей того времени.

Природоохранник, активист Дмитрий Перов, выступавший против уничтожения этого сооружения, впоследствии сообщал, что получил от стройкомпании "Ковальская" так называемое "письмо счастья" о судебном иске против него.