В ухилянтів відберуть нерухомість? Адвокат дав "Телеграфу" чітку відповідь

Не всі норми, що озвучують суспільству, є законними

Сьогодні, 16 липня, в Україні минув термін оновлення військово-облікових даних у ТЦК. На тлі цього дедалі частіше звучать заяви, що ухилянтів не лише штрафуватимуть, а й відбиратимуть у них житло.

У коментарі "Телеграфу" адвокат Ростислав Кравець розповів, чи це правда. Він нагадав, які норми притягнення до відповідальності ухилістів сьогодні діють насправді.

За словами адвоката, в Україні передбачено адміністративну відповідальність за порушення призовниками, військовозобов’язаними або резервістами правил військового обліку (ст. 210 КУпАП). Після ухвалення нового закону про мобілізацію суми штрафів зросли до 2,4 – 59 тисяч гривень. А за не оновлення даних у ТЦК загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

"Але стягнення штрафів на сьогоднішній день — це перевищення повноважень з боку представників ТЦК", — зазначив адвокат.

Щодо інших санкцій, то, за словами адвоката, керівництву ТЦК дозволено обмежувати ухилянта у праві користуватися автомобілем.

"Для цього ТЦК потрібно звернутися до суду та надати всі документи, які підтверджують порушення правил військового обліку. Також потрібно повідомити особу, яку хочуть обмежити у праві користування. Надалі цю справу розглядатимуть у звичайному порядку. Але її можна переглянути в апеляційному та касаційному. Але на сьогоднішній день я ще не зустрічав жодного випадку, коли ТЦК зверталися до суду з таким обмеженням", — сказав адвокат.

Іншими повноваженнями ТЦК не наділяли, а це означає, що житло в ухилянтів відбирати ніхто не буде.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи законні штрафи для ухилянтів. Він докладно пояснив, у якому разі представники ТЦК можуть бути притягнутими до відповідальності за такі дії.