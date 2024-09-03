Реконструкція річки Либідь може тривати десятиліттями: несподівана інформація від експерта (відео)

Водойму намагаються упорядкувати з 2021 року

Річка Либідь у Києві, яка частково схована у колектор, потребує розчищення та "реанімування". Проект її реконструкції знаходиться на стадії ТО і його мають доопрацювати і схвалити цього року.

Реконструкцію водойми було заплановано ще 2021 року і вже тоді вартість робіт оцінювалася у 2,3 мільярда гривень. Про це розповів журналістам генеральний директор КП "Плесо" В’ячеслав Савицький.

Річка Либідь потребує капітального розчищення та реконструкції. Тут планують провести цілий комплекс різноманітних робіт: зняття аварійної небезпеки, капітальний ремонт, ревіталізація та створення громадських просторів.

"Зараз ми повинні доопрацювати та схвалити цього року ТО. По всій довжині Либідь була поділена на 12 черг, зараз із доопрацюванням може бути близько 17 черг", — заявив Савицький.

За його словами, КП "Плесо" розпочне реконструкцію з аварійних ділянок. Реалізація цього проекту може зайняти десятиліття, а його вартість коштуватиме бюджету мільярди гривень.

"Десь на 12 кілометрів повна реконструкція гідроспоруд із громадськими просторами в цінах до 2021 року це було 2,3 млрд. грн. У цінах цього року сума може й подвоїтися. З огляду на ситуацію якісь плани говорити важко, але це мінімум на десятиліття буде", — резюмував Савицький.

Нагадаємо, влада Києва ще в 2021 році планувала розпочати повноцінний проект з реконструкції та очищення річки Либідь. Тоді говорили про те, що протягом кількох років її перетворять на безпечну і очищену водойму, де створять території громадського простору. Однак ці плани так і не були реалізовані.

Експерти зазначали, що під час проектування потрібно передбачити також природозахисні заходи, розчищення берегів, відновлення берегозміцнення, визначення зони рекреації тощо.

Стан водойми наразі дуже жалюгідний, а вода у ній постійно набуває зеленого або ж коричневого кольору.

Частину річки Либідь у Києві можна знайти у Солом’янському районі. Початок вона бере біля вулиці Світлодарської, пропливає у колекторі під бульваром Вацлава Гавела та проспектом Любомира Гузара.

Довжина річки становить 17,1 кілометра, а площа басейну дорівнює 66,2 квадратних кілометрів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що київське КП "Плесо" оголосило черговий тендер на розчистку обмілілого озера Синє, яке розташовується на житловому масиві Виноградар у Подільському районі столиці. До цього торги не відбулися шість разів.