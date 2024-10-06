На киян чекають сюрпризи: якою буде погода у столиці наступного тижня

До столиці прийшла справжня осінь

Наступного робочого тижня у Києві буде комфортна тепла погода. У понеділок та п’ятницю очікується невеликий дощ, а в решту днів мешканцям столиці про парасольку можна забути.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у нічні та ранкові години у столиці не виключені тумани, які є характерним явищем для середини осені.

У понеділок, 7 жовтня, у Києві можливі незначні опади. Погода буде дуже хмарною, вітер південний, 5 – 7 м/с. Температура повітря вночі досягне позначки +12…+13 °С. Вдень повітря прогріється до 13-15 °С.

У вівторок, 8 жовтня, хмарно, але без опадів. Вітер західний, 6-8 м/с. Температура повітря вночі +10...+11°С, днем +16...+20°С.

У середу, 9 жовтня, очікується сонячна погода без опадів. Вітер переважно змінних напрямків, 3 – 4 м/с. Температура повітря вночі +10...+11°С, днем +20...+21°С.

У четвер, 10 жовтня, очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+14°С, днем +18...+20°С.

У п’ятницю, 11 жовтня, у Києві буде похмура погода, можливі короткочасні дощі. Вітер південно-східний, 5-7 м/с. Температура повітря вночі +13...+14°С, днем +20...+21°С.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Подекуди стовпчики термометрів опустилися нижче 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у жовтні в Україні. Найвищі градуси будуть на початку місяця. Потім все прохолодніше, але різких похолодань чекати не варто.