Киевлян ждут сюрпризы: какой будет погода в столице на предстоящей неделе

В столицу пришла настоящая осень

На предстоящей рабочей неделе в Киеве будет комфортная теплая погода. В понедельник и пятницу ожидается незначительный дождь, а в остальные дни жителям столицы про зонтик можно забыть.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в ночные и утренние часы в столице не исключены туманы, которые являются характерным явлением для середины осени.

В понедельник, 7 октября, в Киеве возможны незначительные осадки. Погода будет пасмурной, ветер южный, 5 – 7 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметки +12…+13 °С. Днем воздух прогрееется до 13-15 °С.

Во вторник, 8 октября, будет облачно, но без осадков. Ветер западный, 6 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+11 °С, днём +16…+20°С.

В среду, 9 октября, ожидается солнечная погода, без осадков. Ветер в основном переменных направлений, 3 – 4 м/с. Температура воздуха ночью +10…+11 °С, днём +20…+21 °С.

В четверг, 10 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 °С, днём +18…+20 °С.

В пятницу, 11 октября, в Киеве будет пасмурная погода, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 5 – 7 м/с. Температура воздуха ночью +13…+14 °С, днём +20…+21 °С.

Напомним о том, что в некоторых регионах Украины уже выпал снег. Местами столбики термометров опустились ниже 0 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какая погода будет в октябре в Украине. Самые высокие градусы будут в начале месяца. Затем будет все прохладнее, но резких похолоданий ждать не стоит.