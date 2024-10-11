Как в кино: киевлянин в составе банды хакеров на миллиарды обокрал предприятия Европы и Америки (фото)

Злоумышленники придумали хитрую схему и использовали вирусы-шифровальщики

Международная кибер-группировка, которая действовала с 2018 года, нанесла предприятиям Европы и Северной Америки ущерб в размере 3 миллиардов гривен. Одним из самых активных членов банды хакеров оказался 49-летний киевлянин.

Причастность мужчины к совершению кибер-преступлений была доказана и его в скором времени будут судить в Украине. Грозит злоумышленнику до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции Украины.

Известно, что в ноябре 2023 года украинские правоохранители совместно со своими иностранными коллегами провели многоуровневую спецоперацию по обезвреживанию международной кибер-группировки.

Следствием было установлено, что начиная с 2018 года фигуранты инфицировали вирусами более 1000 серверов ведущих мировых компаний Франции, Норвегии, Германии, Нидерландов, Канады и США. Для хакерских атак преступники использовали самостоятельно разработанное вредоносное программное обеспечение и вирусы-шифровальщики.

Злоумышленники взламывали учетные записи работников предприятия-жертвы, используя информацию из открытых источников и методы социальной инженерии. С присвоенных аккаунтов хакеры распространяли вредоносный программный код в корпоративной экосистеме, получали доступ к серверам и похищали из них информацию.

После этого данные на компьютерах жертв зашифровывались и делались непригодными для использования. За дешифровку информации хакеры требовали миллионные выплаты в криптовалюте на подконтрольные кошельки.

Например, за восстановление работы серверов одной из ведущих химических компаний Нидерландов, злоумышленники запросили перечислить им 450 биткоинов, что в эквиваленте составляет 48 миллионов гривен.

За несколько лет преступной деятельности злоумышленники зашифровали более 1000 серверов мировых предприятий и нанесли им ущерб на сумму в более 3 миллиардов гривен.

Во время проведения многоуровневой международной спецоперации правоохранители провели более 80 обысков и прекратили деятельность преступной группы. Интересно, что самым активным участником кибер-группировки оказался 49-летний житель Киева.

В ходе обысков по месту его проживания были изъяты банковские карты, оргтехника и почти 4 миллиона гривен. Также полицейские обнаружили криптоактивы на сумму более 24 миллионов гривен, 9 элитных автомобилей и 24 земельных участка общей площадью почти 12 га.

На все указанное имущество судом был наложен арест.

В сентябре 2024 досудебное расследование в отношении украинского фигуранта было завершено и обвинительный акт направили в суд для рассмотрения. Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что немецкая компания Diehl Defense, которая занимается производством оружия, в том числе систем ПВО Iris-T, была атакована хакерами из Северной Кореи. По данным журналистов, злоумышленники использовали фейковые предложения работы от якобы американских поставщиков вооружения и рассылали их сотрудникам компании.