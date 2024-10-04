Хакери ГУР атакували ресурси постачальників армії Росії

Була отримана цінна інформація

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку на цілу низку ворожих онлайн-ресурсів. Цього разу під ударом опинилися сайти, які забезпечують армію РФ і мають у своєму розпорядженні дані про переміщення осіб усередині країни.

На всіх атакованих ГУР сайтах з’явилося зображення сови над поваленим агресором. Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела в українській розвідці.

Під атаку хакерів потрапив цілий ряд ворожих онлайн-ресурсів, які мають відношення до постачання окупаційної армії або відстеження переміщення людей в РФ.

В результаті проведення спецоперації, зокрема, були отримані дані до ресурсу okrug.ru, який є постачальником військового спорядження та уніформи для МО РФ.

Також кіберфахівці ГУР атакували ресурс vashhotel.ru, який надає послуги із бронювання житла. Таким чином, наша розвідка отримала дані користувачів, зокрема і військовослужбовців РФ, які бронюють житло на території Росії.

Крім цього, хакерам вдалося зламати ресурс Gostpatent.ru, який містить базу даних зареєстрованих патентів і може представляти інтерес для військової розвідки.

Усі зазначені ресурси здійснюють діяльність в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії РФ.

На всіх атакованих ГУР сайтах з’явилося зображення сови над поваленим агресором – стилізована емблема Головного управління розвідки Міноборони України.

Ось так виглядали сторінки цих ресурсів після атаки хакерів:

Нагадаємо, у березні українські кібер-війська здійснили наймасштабнішу за період війни DDoS-атаку на російські сервіси та портали. Відомо, що за цією атакою безпосередньо стоять спеціалісти ГУР.

Хакерам вдалося на кілька днів паралізували роботу російських державних підприємств. Серед них – сайт московського метро, РЗ та МВС Росії.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що хакери ГУР "поклали" фінансовий сектор Росії. Під атаку потрапили такі банки, як "Відкриття" та Альфа-банк", їх системи платежів, телекомунікаційний оператор "Ростелеком" та внутрішні сервіси фінансових установ Російської Федерації.