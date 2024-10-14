Справжня осінь прийшла у Київ: прогноз погоди на найближчі дні

Сонце цими днями майже не потішить столицю

Початок нового тижня у місті буде переважно хмарним, холодним та дощовим. Опади йтимуть у понеділок та середу.

Місцями термометри вдень сягнуть лише +12 градусів. Про це інформує Sinoptik.

Протягом всього понеділка, 14 жовтня, очікується хмарність. Удень та ввечері має пройти дрібний дощ. Денна температура підвищиться до +12 градусів, а вночі опуститься до +7 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються на початку другої половини доби — слабкі 4 м/с.

Наступного дня, 15 жовтня, також триматиметься хмарна погода. Опадів не буде. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі охолоне до +8 градусів. Найбільша потужність вітрів прогнозується вдень — легкі 2 м/с.

Перша половина середи, 16 жовтня, передбачається ясною, але в обід вітер нажене хмар. В той самий час має розпочатись дощ, однак ближче до вечора він завершиться. Показники термометрів вдень виростуть до +10 градусів. Вночі вони впадуть до +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою прогнозується погода у Києві протягом поточного тижня. Синоптики кажуть, що сонце ще може трошки погріти місто.