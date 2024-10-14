Настоящая осень пришла в Киев: прогноз погоды на ближайшие дни

Солнце в эти дни почти не порадует столицу

Начало новой недели в городе будет преимущественно облачным, холодным и дождливым. Осадки будут идти в понедельник и среду.

Местами термометры днем достигнут лишь +12 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

В течение всего понедельника, 14 октября, ожидается облачность. Днем и вечером пройдет мелкий дождь. Днем температура повысится до +12 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются в начале второй половины суток – слабые 4 м/с.

На следующий день, 15 октября, будет держаться облачная погода. Осадков не будет. Воздух днем прогреется до +12 градусов, а ночью остынет до +8 градусов. Наибольшая мощность ветров прогнозируется днем – легкие 2 м/с.

Первая половина среды, 16 октября, предполагается ясной, но в обед ветер нагонит облаков. В то же время начнется дождь, однако ближе к вечеру он завершится. Показатели термометров днем вырастут до +10 градусов. Ночью они упадут до 7 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Киеве в течение текущей недели. Синоптики говорят, что солнце еще может немного погреть город.