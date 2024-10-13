Не забуваємо про парасольку: якою буде погода у столиці наступного тижня

До столиці прийшла справжня осінь

Наступного робочого тижня у Києві спостерігатиметься прохолодний режим погоди. У першій половині тижня очікується дощ, а в інші дні жителям столиці про парасольку можна забути.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, у нічні та ранкові години в столиці не виключені тумани, які є характерним явищем для середини осені.

У першій половині тижня під впливом малорухливих атмосферних фронтів у Києві пройдуть невеликі, подекуди помірні дощі. У другій половині тижня та на вихідних погодні умови будуть визначатися потужним та малорухомим антициклоном, тому опади припиняться, проте температурне тло збережеться на досить низькому рівні, особливо в нічний та ранковий час.

У понеділок, 14 жовтня, вдень буде йти дощ, мінлива хмарність. Вітер вночі змінних напрямків, 5 — 10 м/с, удень переважно західний. Температура повітря вночі становитиме +5…+8°С, удень +9…+10°С.

У вівторок, 15 жовтня, очікується невеликий дощ. Погода буде похмурою, а небо затягнуте хмарами. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9°С, удень +9…+10°С.

У середу, 16 жовтня, очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +5…+6°С, удень +8…+11°С.

У четвер, 17 жовтня, вночі та вранці опадів не передбачається. Вночі та вранці місцями можливі тумани. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2…+4°С, вдень +8…+9°С.

У п’ятницю, 18 жовтня, по всій території країни під впливом антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2…+3°С, удень +8…+10°С.

Нагадаємо, що в деяких регіонах України вже випав сніг. Подекуди стовпчики термометрів опустилися нижче 0 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, яка погода буде у жовтні в Україні. Найвищі градуси будуть на початку місяця. Потім все прохолодніше, але різких похолодань чекати не варто.