В Україну мчить похолодання: якої погоди чекати найближчого тижня

Синоптики озвучили прогноз на 14-18 жовтня

Найближчого тижня погода в Україні значно погіршиться. Очікуються дощі, похолодання та мінусова температура повітря, що говорить про можливі заморозки.

Такий прогноз було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Синоптики відзначають, що з кожним днем буде холодніше, а "літня" погода поступово йтиме.

Найхолоднішого дня наступного тижня стане п’ятниця, 18 жовтня. Максимальна температура повітря всього +13 і чекатиме і лише на півдні.

У понеділок, 14 жовтня, дощі будуть у наступних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській. У середньому температура повітря буде на рівні +13...+14 градусів. На півдні — до +19.

15 жовтня дощі пройдуть усією територією України. Синоптики прогнозують, що у цей день середня температура повітря вдень буде від 11 до 12 градусів тепла. На сході очікується до +15, а на півдні — до +16.. +17.

У середу, 16 жовтня, опади у вигляді дощу знову будуть у всіх областях країни. Проте у цей день буде помітне похолодання. Температура вдень сягатиме всього +11 градусів. На сході та півдні — від +13 до +14.

17 жовтня дощі очікуються лише в кількох областях: Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Криму. У решті погоди буде хмарно. Температура повітря підійматиметься до +11.. +12 градусів. На півдні до +13. Варто додати, що в цей день температура повітря вночі у західних та північних областях вже може сягати -1-2 градусів. За цей день вночі буде до +7.

У п’ятницю, 18 жовтня, дощі очікуються у Луганській, Донецькій, Запорізькій області та в Криму. В решті регіонів буде хмарно. Температура повітря вдень буде на рівні +11 градусів, а на півдні — +13. Вночі у західних, центральних та північних областях стовпчики термометрів можуть опускати до -2 градусів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода до кінця жовтня цього року. Згідно з прогнозами синоптиків, кількість опадів буде у межах норми.