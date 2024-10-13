Похолодання вже близько: де зіпсується погода 14 жовтня та у яких областях чекати дощів

Синоптики дали прогноз погоди на 14 жовтня

На початку робочого тижня погода для деяких областей України видасться дощовою. При цьому, як і обіцяли синоптики, розпочнеться похолодання.

Такий прогноз на понеділок, 14 жовтня, було опубліковано на сайті Укргідрометцентру. Зазначається, що опади у вигляді дощу будуть у наступних областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській та Волинській.

В решті областей буде хмарна погода протягом усього дня. Найнижча температура повітря вдень очікується на Луганщині — лише +10 градусів. У західній частині країни буде не набагато вищим — від +11 до +13 градусів. Вночі очікується до +6.+7.

У центральних областях синоптики прогнозують від 12 до 14 градусів. При цьому вночі температура впаде до +7.. +8 градусів.

У північній частині буде до +12 вдень та до +7 вночі.

Тим часом у південних областях погода ще потішить теплом. Вдень синоптики обіцяють до +19 градусів, а вночі до +11 градусів.

Варто зазначити, що ще 13 жовтня температура повітря у східній частині була на рівні +14..+15 градусів, на заході — +16..+17 градусів, у центрі — до +15.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики розповіли, на яку погоду українцям чекати до кінця жовтня. Згідно з прогнозами, кількість опадів у цей період буде у межах норми.